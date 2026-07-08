Celebran ferias de la paz en CV

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CIUDAD VALLES.- Los resultados de paz en los sectores en donde hay Ferias de la Paz se verán con el transcurso de los meses, afirmó Lucía Calderón Santos, representante de estos actos de cohesión social en Valles.

La confianza de los ciudadanos es lo que han recuperado, casa por casa, los de la Secretaría de Gobernación y ese trabajo logró el ejercicio cada por casa, de acuerdo con Calderón Santos.

Por lo pronto, indicó la entrevistada, hay que esperar unas semanas para tener un panorama de las necesidades que ha expuesto la ciudadanía, pero por lo pronto, hay más confianza de los ciudadanos de hablar de temas que antes no eran parte de sus exigencias al gobierno estatal.