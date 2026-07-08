logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran ferias de la paz en CV

Por Redacción

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran ferias de la paz en CV
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Los resultados de paz en los sectores en donde hay Ferias de la Paz se verán con el transcurso de los meses, afirmó Lucía Calderón Santos, representante de estos actos de cohesión social en Valles. 

      La confianza de los ciudadanos es lo que han recuperado, casa por casa, los de la Secretaría de Gobernación y ese trabajo logró el ejercicio cada por casa, de acuerdo con Calderón Santos. 

      Por lo pronto, indicó la entrevistada, hay que esperar unas semanas para tener un panorama de las necesidades que ha expuesto la ciudadanía, pero por lo pronto, hay más confianza de los ciudadanos de hablar de temas que antes no eran parte de sus exigencias al gobierno estatal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Construirán una Unidad Administrativa Municipal
        Construirán una Unidad Administrativa Municipal

        Construirán una Unidad Administrativa Municipal

        SLP

        Carmen Hernández

        El edificio del Ayuntamiento se pretende que sea un museo

        Valora Cruz Roja restringir auxilios durante festejos
        Valora Cruz Roja restringir auxilios durante festejos

        Valora Cruz Roja restringir auxilios durante festejos

        SLP

        Redacción

        Invitan a segundo concurso de canto
        Invitan a segundo concurso de canto

        Invitan a segundo concurso de canto

        SLP

        Carmen Hernández

        Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM
        Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM

        Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM

        SLP

        Jesús Vázquez