Celebrarán tránsito histórico de San Fco. de Asís

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Matehuala.- La Fundación Real de Catorce llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer que preparan una serie de actividades culturales para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, para atraer más turismo al Pueblo Mágico, iniciarán desde el 19 de septiembre y se pide apoyo de la gente para recaudar fondos para los eventos.

Entre las principales actividades destacan la participación de danzas tradicionales provenientes de varios estados del país, entre ellos Tamaulipas, Morelos, Guanajuato y Zacatecas, presentaciones diarias de grupos de danzantes durante las festividades, invitados especiales y peregrinos nacionales, la participación esperada de los tradicionales Chinelos de Morelos.

El próximo 4 de octubre, la convocatoria abierta a músicos regionales para interpretar "Las Mañanitas" a San Francisco de Asís, talleres dirigidos a niñas, niños y jóvenes enfocados en la creación de mega altares artísticos utilizando materiales reciclables, inspirados en el legado ecológico de San Francisco de Asís, conferencias especiales impartidas por el Dr. Castillo, estudioso e investigador de la historia de San Francisco de Asís y de Real de Catorce.

Los organizadores informaron que cualquier persona podrá sumarse mediante donativos económicos, apoyos en especie, voluntariado, participación logística y artística.

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También se prevé la contratación de personal para logística, limpieza, colocación y retiro de decoración en las principales calles del pueblo, especialmente en las calles Lanzagorta y Constitución, que serán intervenidas por primera vez con una ambientación especial para las festividades.