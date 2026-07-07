Chocan vehículos, saldo 7 lesionados

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Accidente en el puente elevado dejó como saldo 7 lesionados, entre ellos 2 menores de edad, los que recibieron atención médica de elementos de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en el puente elevado con calle Morelos.

Se generó un choque por alcance entre dos unidades motrices, donde tres hombres resultaron lesionados, 2 mujeres y 2 menores de edad.

Automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia. Al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, paramédicos de Cruz Roja Mexicana a bordo de la unidad 31, elementos del cuerpo de bomberos, a bordo de la unidad M5 de rescate, elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y elementos de Seguridad Pública Municipal, estos últimos tomaron conocimiento de los hechos.

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Los lesionados fueron trasladados a diversas clínicas, para que recibieran atención médica especializada, mientras que la unidad 131 de la Cruz Roja, traslado a paciente de 29 años de edad, con probable factura.