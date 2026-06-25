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Ciclista lesionado al chocar contra moto

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Ciclista lesionado al chocar contra moto
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      Matehuala.- Una ciclista y un motociclista se impactaron en la Avenida Las Torres, resultando el ciclista con varias lesiones luego del impacto. Al lugar llegaron elementos de las corporaciones policiacas y de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron al ciclista a un hospital para recibir atención médica.

      Los hechos se registraron la mañana del miércoles, de acuerdo con el reporte, el motociclista circulaba de sur a norte sobre esta vialidad y, a la altura de la calle Justo Sierra, una persona de sexo masculino que se transportaba en una bicicleta intentó incorporarse a la avenida, terminando por impactarse contra la motociclista.

      Tras el choque, el ciclista salió proyectado y cayó sobre el pavimento. Testigos del accidente solicitaron apoyo para que fuera atendido el lesionado.

      Al lugar llegaron elementos de Protección Civil para brindar atención a los involucrados. 

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      Los paramédicos valoraron al conductor de la bicicleta, quien presentaba múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital en una ambulancia para recibir atención médica especializada. 

      Asimismo, acudieron elementos de la Policía Municipal para realizar las primeras investigaciones y deslindar responsabilidades en torno al accidente. 

      Autoridades hacen un llamado a la población para extremar precauciones al circular por la Avenida Las Torres, ya que en esta zona se han incrementado en los accidentes debido al exceso de velocidad y la falta de precaución de algunos conductores.

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