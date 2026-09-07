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Cientos de empleados despedidos en Alcaldía

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Cientos de empleados despedidos en Alcaldía
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      CIUDAD VALLES.- En esta administración se han separado del cargo a 127 personas, de acuerdo con el síndico municipal, Víctor Manuel Palomares Tejeda, y no se descarta que siga la cifra aumentando.

      El edil explicó que el recurso que se ha erogado en estos finales de contrato o fin de relación laboral asciende a 1.4 millones de pesos, puesto que se hace la separación del cargo conforme a la ley y para que no haya margen a que se inicien juicios laborales que afectan directamente al erario público municipal.

      Expresó que los expedientes laborales, muchos de ellos convertidos en laudos, que heredó la actual administración es de 340 y algunos datan desde antes del año 2000, es decir, algunos de ellos tienen más de un cuarto de siglo, sin concluir y con una carga al erario pesada.

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