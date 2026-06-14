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Cierran más parajes por crecientes del agua

Lluvias intermitentes están generando riesgos para turistas

Por Redacción

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Cierran más parajes por crecientes del agua
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      CIUDAD VALLES.- Ya son nueve parajes cerrados por exceso de agua de lluvia, de acuerdo con el estatus presentado por la Secretaría de Turismo.

      Las lluvias intermitentes, que se han incrementado este fin de semana en la región han dejado un estatus menos abierto en la Huasteca, ya que en Aquismón están sin operar los embarcaderos a la Cascada de Tamul, El Jabalí y Puente de Dios, entre otros.

      En Valles El Sidral quedó cerrado para cualquier actividad, aunque Micos tiene algunas recreaciones restringidas.

      En El Naranjo las cascadas se encuentran en restricción, aunque sí hay accesos, al igual que Tamasopo, en donde hay restricciones, pero no cierres totales, como en Tamuín, en donde El Nacimiento y La Isleta están cerrados.

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