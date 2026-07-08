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Clausuran negocios en Cd. Fernández

Por Carmen Hernández

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Clausuran negocios en Cd. Fernández
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.-  En el Ejido del Refugio fueron clausurados tres negocios, por la omisión de pago en el refrendó municipal, informó el director de Comercio municipal,  Héctor Denes Moreno. 

      En entrevista, el funcionario explicó que los comerciantes de los negocios clausurados tienen como plazo los primeros 30 días de enero, para realizar el pago del refrendó.

      Indicó que en febrero se aplicarían las sanciones pecuniarias y en marzo se efectuarían las clausuras y suspensión temporal para aquellos comercios cuyos dueños no cumplan con este trámite.

      Denes Moreno hizo hincapié en que el municipio ha emitido unos 800 permisos para la venta de alcohol en el municipio.

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      Sin embargo, el funcionario aseveró que su departamento inició un operativo de revisión porque muchos negocios no están al corriente en sus pagos. 

      Señaló que en el Ejido del Refugio fueron clausurados 3 negocios, porque los propietarios no han realizado el pago de los refrendos, lo que se busca es que estén al corriente en sus pagos.

      Finalmente, el funcionario entrevistado dijo que una vez que el comerciante pase a pagar, podrá abrir su negocio, finalizó.

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