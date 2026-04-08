Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado

CIUDAD VALLES.– Un comerciante resultó lesionado luego de chocar la camioneta que conducía contra otra unidad estacionada, en hechos ocurridos la mañana de este miércoles en la colonia Obrera.

El accidente se registró sobre la calle Comonfort, casi en la esquina con Bocanegra, hasta donde acudieron elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tomar conocimiento.

De acuerdo con la información recabada, Marco Antonio M., de 60 años, conducía una camioneta Chevrolet Silverado roja, doble cabina, con dirección del bulevar México-Laredo hacia la avenida Ejército Mexicano.

Sin embargo, antes de llegar a la intersección mencionada, el conductor invadió el carril contrario y terminó impactándose de frente contra una camioneta Chevrolet Cheyenne gris que se encontraba debidamente estacionada.

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Tras el fuerte choque, el comerciante sufrió lesiones que, en apariencia, no ponían en riesgo su vida, pero fue necesario su traslado a una clínica para recibir atención médica.

Las autoridades de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y ordenaron el aseguramiento de ambas unidades, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, debido a que no se logró un acuerdo entre las partes involucradas.