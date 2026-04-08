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Choque de autobús deja dos muertos y 10 heridos en Tamaulipas

Accidente ocurrió en Güémez; camión con sandías estaba detenido sin señalamientos, reportan autoridades

Por El Universal

Abril 08, 2026 09:43 a.m.
A
Choque de autobús deja dos muertos y 10 heridos en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- El choque entre un autobús de pasajeros y un camión cargado con sandías, dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos otras diez lesionadas.

Autoridades de auxilio y emergencia acudieron al lugar del accidente que ocurrió a las 3:00 horas de hoy, a la altura del kilómetro 92, en el municipio de Güémez.

De manera preliminar, se informó que 8 personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de Ciudad Victoria para su atención médica.

Según los testimonios recabados, el autobús turístico procedía del estado de Veracruz, y el camión estaba detenido en el acotamiento, presuntamente no era visible y no tenía señalamientos que alertaran de su presencia.

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Elementos de emergencia permanecieron durante varias horas en la zona realizando las maniobras de atención.

Ante la obstrucción de la vialidad, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar los señalamientos y considerar rutas alternas.

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