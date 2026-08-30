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Comisariado ejidal se vuelve un terrateniente

Como tiempos antiguos, impone cobros a familias por tener animales en casa

Por Carmen Hernández

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Comisariado ejidal se vuelve un terrateniente
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Regresa la época de Antonio López de Santa Anna, comisariado ejidal cobra impuestos por el ganado que tienen en casa las personas, ya le quiere tumbar la chamba a los diputados al imponer impuestos por todo a su arbitrio. 

      En la comunidad de la Reforma, el comisariado ejidal Juan Martínez Ferretiz no tiene llenadera y vuelve a tiempos ancestrales de que hay que pagar hasta por tener perro en la casa.  

      Prueba de ello es que ya dio a conocer las nuevas cuotas por tener animales en casa el comisariado ejidal, tomando atribuciones incluso que no le corresponden. 

      Por cada vaca y equino impuso una cuota de 50 pesos, borregos, porcinos y chivas será de 20 pesos, el impuesto es cada año, el costo es por cada ejemplar que se tiene en la vivienda. 

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      Así es que las familias de la comunidad se tienen que acercar con el comisariado, para evitar problemas.  

      La autoridad ejidal toma de ejemplo al ex presidente de la República Antonio López de Santa Anna, quien en esa época cobraba hasta por la ventana que se tenía en casa. 

      El comisariado ejidal parece diputado, buscando la forma de crear impuestos a su antojo, por lo que se pide la interve3nción de las autoridades para poner orden en la comunidad y poner en su lugar al funcionario ejidal, que parece se le subieron los humos.

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