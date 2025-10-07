logo pulso
Con callejoneada terminan festejos de San Francisco

Cientos de personas cantaron y bailaron

Por Jesús Vázquez

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- El Festival de San Francisco de Asís de la calle de Bravo terminó con la tradicional callejoneada el domingo en la que recorrieron las principales calles del centro contando con la compañía de una banda que estuvo tocando durante todo el recorrido.

La gente bailó y cantó para celebrar un año más de las fiestas patronales de San Francisco de Asís, durante el recorrido estuvieron acompañados de elementos de la Policía Municipal, así como de una ambulancia de Cruz Roja, recorrieron las calles Bravo, Terán, Morelos, Ocampo, Juárez, Aldama, Reforma entre otras donde la gente se unía para acompañar la callejoneada. 

La calle Bravo lleva 5 años realizando su festiva de San Francisco y lo concluye un día después que en la parroquia el Olivar de las Ánimas, donde a lo largo de estos días se estuvieron presentando diferentes grupos musicales, además de que hubo rosarios para pedirle a San Francisco de Asís por la paz en el municipio y todo el país. 

La gente es muy devota a San Francisco de Asís pues le agradecen todas las bendiciones que les ha dado, y cada año son miles de personas quienes acuden a llevarle flores, veladoras, para agradecerle los milagros que les ha concedido, para terminar, estuvo el grupo musical de los Aldape, quienes interpretaron varias melodías.

