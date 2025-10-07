logo pulso
Conductora ebria provoca accidente

Por Redacción

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Conductora ebria provoca accidente

CIUDAD VALLES.- Una mujer en evidente estado de ebriedad ocasionó un accidente vial en la zona centro de la ciudad y, pese a intentar escapar, fue detenida por las autoridades.

El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando la conductora de un automóvil Nissan Versa blanco circulaba por la avenida Juárez y chocó levemente contra otro vehículo.

De acuerdo con testigos, tras el percance la mujer intentó darse a la fuga; sin embargo, la persona afectada la siguió y dio aviso a la Policía Municipal.

Minutos después llegaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito, quienes intervinieron en el lugar. La presunta responsable dialogó con la otra conductora y acordó pagar los daños ocasionados.

Aun así, debido a que incurrió en varias infracciones de tránsito, entre ellas conducir en estado de ebriedad, los agentes procedieron a su detención y la pusieron a disposición del juez calificador, quien le aplicará las sanciones correspondientes por los daños que causó en el accidente referido. 

Su vehículo fue asegurado y remolcado a un corralón, por lo que también deberá pagar la sanción correspondiente.

