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Con lleno total, clausuran la FERECE

Por Jesús Vázquez

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Con lleno total, clausuran la FERECE
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      Cedral.- Concluyó la FERECE 2026, la cual terminó con gran éxito con la presentación de los Horóscopos de Durango, evento que tuvo un lleno total, pues acudieron miles de personas no solo del municipio, sino también de diferentes municipios del Altiplano, luego se llevó a cabo la clausura.

      Para la clausura, antes de la presentación del grupo Horóscopos de Durango, las autoridades municipales realizaron el acto oficial, que un año más se ha consolidado como una de las más importantes del Altiplano, logrando romper récords de asistencia en cada una de las presentaciones realizadas en el Teatro del Pueblo.

      Con esta feria se reactiva la economía del municipio, pues durante estos días se registró la llegada de miles de visitantes, quienes acudieron a hoteles, restaurantes, tiendas, fondas y otros negocios locales, esta temporada representa una de las épocas del año con mayores ventas para las personas que se dedican al comercio.

      Para concluir la Feria Regional se contó con la presentación de los Horóscopos de Durango, agrupación que provocó nostalgia entre miles de asistentes, quienes recordaron el llamado pasito duranguense, género que tuvo gran popularidad a principios de la década de los 2000.

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