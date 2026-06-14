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Concluyen jóvenes capacitación de manejo

Por Carmen Hernández

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Concluyen jóvenes capacitación de manejo
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      Ciudad Fernández.- Concluyen personas su capacitación de manejo en la Escuela Jóvenes conductores, impulsado por el Instituto Municipal de la Juventud.  

      La Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza en coordinación con el Instituto de la Juventud la Escuela de Manejo. 

      El programa tiene una duración de un mes, los jóvenes presentaron su examen práctico de conducción. 

      También se les brindó una plática sobre los accidentes viales, los exhortaron a conducir de manera responsable y respetar el reglamento de tránsito.  

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      Los participantes realizaron un recorrido utilizando lentes de simulación de alcohol, donde se les concientiza sobre la importancia de no manejar en estado de ebriedad, porque está en riesgo su vida, así como la de terceras personas. 

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