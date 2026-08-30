Contreras Malibrán, otra corcholata del Verde

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Comenzaron a circular en un comunicado en medios de Ciudad Valles que hablan de una posible intención de Luis Ángel Contreras Malibrán para ser candidato por Valles.

Durante este sábado, una fotografía en la que se aprecia, sonrientes, tanto a Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento de Valles, como a Ignacio Segura Morquecho, presidente estatal del Verde fue el motivo suficiente para sugerir que el político local pudiera ser uno más de las corcholatas (tapados o posibles candidatos para suceder a David Medina Salazar).

En los textos se habla de la "cercanía" de Contreras con Medina y se insiste en este hecho (es secretario del Ayuntamiento, la cercanía es lógica) a lo largo de varios párrafos.