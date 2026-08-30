logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Contreras Malibrán, otra corcholata del Verde

Por Redacción

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
A
Contreras Malibrán, otra corcholata del Verde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Comenzaron a circular en un comunicado en medios de Ciudad Valles que hablan de una posible intención de Luis Ángel Contreras Malibrán para ser candidato por Valles.

      Durante este sábado, una fotografía en la que se aprecia, sonrientes, tanto a Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento de Valles, como a Ignacio Segura Morquecho, presidente estatal del Verde fue el motivo suficiente para sugerir que el político local pudiera ser uno más de las corcholatas (tapados o posibles candidatos para suceder a David Medina Salazar).

      En los textos se habla de la "cercanía" de Contreras con Medina y se insiste en este hecho (es secretario del Ayuntamiento, la cercanía es lógica) a lo largo de varios párrafos. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río
      Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río

      Entre denuncias ambientales, Tecmol hace fiesta junto al río

      SLP

      Huasteca Hoy

      El predio se ubica junto al río Valles, donde autoridades investigan un posible daño ecológico

      Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo
      Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo

      Fallece un hombre tras caer a un arroyo en Tamasopo

      SLP

      Huasteca Hoy

      Fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles tras golpearse la cabeza contra una roca

      Márgenes del río, tiradero de basura
      Márgenes del río, tiradero de basura

      Márgenes del río, tiradero de basura

      SLP

      Redacción

      Personal de Ecología y otras dependencias realizan limpieza

      Alcalde fernandense, un mal ejemplo para la ciudadanía
      Alcalde fernandense, un mal ejemplo para la ciudadanía

      Alcalde fernandense, un mal ejemplo para la ciudadanía

      SLP

      Carmen Hernández