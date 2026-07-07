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Convocan a la muestra Sabores del Altiplano

Parte de los eventos de la Fundación de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Convocan a la muestra Sabores del Altiplano
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      MATEHUALA.- En rueda de prensa de las Cámaras de Comercio de Matehuala y la delegación de Turismo se presentó la convocatoria de la muestra gastronómica "Sabores del Altiplano Potosino" en el marco del Festival de Fundación 476 Matehuala, a realizarse el próximo sábado de las 14 a las 18 horas en las instalaciones de la FEREMA.

      Se dio a conocer que es una gran oportunidad para todas las personas que tienen una receta guardada, para los emprendedores y juntos recuperar las tradiciones gastronómicas de la región. Podrán participar restaurantes, fondas, cocinas tradicionales y económicas, cafeterías, panaderías, pastelerías, emprendedores gastronómicos y estudiantes de gastronomía y cualquier establecimiento formalmente dedicado a la elaboración de alimentos. 

      Cada expositor deberá presentar un platillo elaborado con ingredientes representativos de la agricultura y ganadería del Altiplano Potosino, procurando resaltar la identidad, tradición e innovación de la gastronomía regional. 

      Cada participante deberá brindar 125 muestras individuales de su platillo para degustación de entre 80 y 100 gramos.  

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      Además, podrán ofrecer al público otros platillos, bebidas o productos de su establecimiento para su venta durante el desarrollo del evento. 

      Esperan la participación de 250 asistentes, entre representantes del sector productivo, autoridades, instituciones educativas, medios de comunicación y público en general. 

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