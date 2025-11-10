Cortocircuito provoca incendio

RIOVERDE.- Un cortocircuito provocó un incendio en una vivienda en la calle Quezada dejando severos daños en la vivienda, pero no hubo personas lesionadas.

Los sucesos se originaron este domingo por la mañana, cuando inició el fuego en una casa de la segunda planta, en la calle Quezada, por lo que la familia solicitó apoyo ante el temor de que el fuego se propagara y generara muchos daños.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a bordo de la unidad M9 al domicilio, a su llegada, de inmediato iniciaron acciones para combatir el fuego, el cual fue generado por un cortocircuito. Por fortuna no hubo lesionados, los tragahumo combatieron de inmediato las enormes llamaradas, para evitar que se propagara a las casas aledañas y en la misma vivienda y ocasionara severos daños.