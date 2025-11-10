logo pulso
Mundo

Sismo de 6.9 sacude Japón, sin dejar daños

Por EFE

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Tokio, Japón.- La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) levantó la alerta de tsunami por el terremoto de magnitud 6.9 que sacudió este domingo el noreste de Japón, aunque permanecen las advertencias regulares de nuevos sismos.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local, según JMA, que unas tres horas después levantó la alerta de tsunami para tal prefectura. La JMA elevó el cálculo inicial de magnitud de 6.7 a 6.9.

En Iwate y en la vecina Miyagi, el terremoto alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7 y centrada en medir la agitación de la superficie y las zonas afectadas, más que la intensidad del temblor.

La agencia meteorológica declaró que, pese a que puede que se produzcan cambios ligeros en la marea a lo largo de las costa del Pacífico de las prefecturas de Aomori, Iwate y Miyagi, no hay riesgo de daños.

El sismo provocó un breve apagón y la suspensión parcial de los servicios del ‘shinkansen’, el tren bala japonés, según la agencia local de noticias Kyodo, que también informó de que se observaron olas de tsunamis menores en Ofunato y Miyako.

