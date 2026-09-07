Demandan una razzia canina
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Ciudad Fernández.- Habitantes del Barrio de los Llanitos solicitan una razzia canina ante la sobrepoblación de mascotas que son un problema de salud pública, ya que hay algunos canes que atacan a las personas, que luego enfrentan un problema de salud, ya que se desconoce si estén vacunados.
Vecinos dieron a conocer que desafortunadamente hay familias que cuentan hasta con 8 mascotas, las cuales por lo regular siempre andan en la vía pública y son un riesgo, prácticamente viven en situación de calle.
Algunas mascotas son agresivas, incluso han atacado a niños, padres de familia incluso han intentado golpearlos, ante el riesgo que representan.
Es por ello que solicitan una razzia canina para erradicar dicho problema que representan para la población en general.
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