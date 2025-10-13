MATEHUALA.- Se conmemoró el 533 aniversario del descubrimiento de América, por lo que se llevó a cabo un acto cívico en la Plaza de Armas donde estuvieron presentes las autoridades municipales, así como estudiantes de varias instituciones educativas.

Dentro del acto cívico se llevaron a cabo los tradicionales honores a la bandera y se cantó el Himno Nacional, el evento estuvo a cargo de los estudiantes de la Escuela Secundaria Francisco Zarco, quienes hicieron una narración de las efemérides de esta fecha tan importante, donde destacaron que falsamente se ha dicho que América fue descubierta, pues este lugar ya existía, ya que estaban nuestros ancestros que eran diferentes tribus de indígenas quienes desde hace muchos años habitaban la zona.

Comentaron que esta fecha fue más que nada un proceso para conquistar y colonizar el Continente Americano, se vivió una fuerte guerra, entre los conquistadores donde finalmente derrotaron a todos los pueblos indígenas y terminaron conquistando el continente, esta es una fecha para recordar a los pueblos indígenas que se resistieron y que dieron su vida para evitar la conquista.

Posteriormente los alumnos de la escuela secundaria leyeron un poema sobre el 12 de octubre, al finalizar el acto cívico las autoridades municipales entregaron un reconocimiento a la Escuela Secundaria Francisco Zarco por su participación.

