Evento atlético por día mundial de salud mental

Matehuala.- Se llevó a cabo la carrera atlética de 2K y 5K por la Salud Mental, la cual tuvo una buena participación de personas para ser la primera carrera que se lleva a cabo para conmemorar la salud mental, inició el recorrido de la Plaza de Armas y recorrió las principales calles de la ciudad para regresar a la Plaza de Armas.

Esta actividad fue realizada a través de la regidora Adela Rojas Mendoza y el regidor Julio Naim Robles Izquierdo, en coordinación con COMSAM (Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones) y CONASAMA (Comité Nacional de Salud Mental y Adicciones), logrando reunir a más de 600 corredores que se sumaron a esta causa por la salud mental.

El evento atlético tuvo el apoyo de Protección Civil Municipal, así como Tránsito para brindar seguridad a los corredores, la carrera terminó sin contratiempos, cabe destacar que en los últimos años el atletismo es un deporte que cada vez tienen más personas que lo practican.

Este tipo de actividades son con la finalidad de promover la salud mental, ya que hay muchas personas que no ponen atención a la salud mental, y es importante también cuidarse e ir con expertos cuando se requiere, de igual manera los ciudadanos deben aprender a escuchar y ayudar a las personas.

