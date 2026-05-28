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Desaparece lanza de la estatua de Hernán Cortés

Por Jesús Vázquez

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Desaparece lanza de la estatua de Hernán Cortés
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      Matehuala.- Gran sorpresa causó entre ciudadanos el robo de la lanza que se encontraba en la mano de Hernán Cortés en el monumento de la Glorieta Fundadores, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

      Desde temprana hora, personas que transitaban por el lugar se percataron de que el objeto ya no se encontraba en el sitio, lo que generó comentarios y curiosidad entre automovilistas y peatones. 

      Todos reportaban que ya no se encontraba la lanza que tenía Cortés en sus manos y se preguntaban desde cuándo habría desaparecido.

      Hasta el momento, las autoridades no han informado qué fue lo que pasó con la lanza de Hernán Cortés y se desconoce quién o quiénes la retiraron y por qué se la llevaron, pues este objeto únicamente tiene un valor cultural. 

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      Algunos ciudadanos han manifestado que probablemente fue robada por personas que consumen drogas y cometen robos en diferentes puntos de la ciudad, llevándose objetos sin pensar en el daño ocasionado.

      El hecho rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios tomaron el tema con humor, mientras otros cuestionaron la seguridad y vigilancia en la zona. 

      También hay quienes han manifestado que este monumento debería ser retirado, pues consideran que es una burla para los matehualenses, ya que la estatua representa cómo una tribu entrega su tesoro a los españoles. 

      Señalaron que en Matehuala existió una tribu guerrera que no se dejó esclavizar fácilmente, por lo que consideran que este monumento no refleja la verdadera historia del municipio.

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