Destinarán 50mdp para arreglar calles

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CIUDAD VALLES.- Van a destinar 50 millones de pesos para rehabilitar las calles, de Gobierno del Estado, sin embargo todavía no se tiene disponibilidad de ese dinero.

Este lunes a mediodía, el alcalde David Medina Salazar dio a conocer que, en concordancia con el Gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, destinará 50 millones de pesos en arreglo y rehabilitación de calles.

La ministración de ese dinero será en dos partes: en primer lugar arreglarán una ruta de la Red Metro que va por avenida Morelos y Emiliano Zapata, en la colonia Pancho Villa y los otros 30 millones serán repartidos en varios kilómetros de calles que están en mal estado y que "sólo demuestran el atraso histórico en el que dejaron a Valles", como dijo el mismo munícipe.