logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ebrio conductor se impacta con camellón

Por Redacción

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Ebrio conductor se impacta con camellón

Matehuala.- Ebrio conductor que manejaba su camioneta a exceso de velocidad perdió el control de su vehículo y termino subiéndose al camellón en la avenida Martha Vivanco.

 Los hechos se suscitaron ayer por la noche cuando un hombre que manejaba a exceso de velocidad de manera temeraria y bajo los influjos del alcohol, terminó perdiendo el control del vehículo y subiéndose a un camellón, testigos del accidente pidieron apoyo a través de los números de emergencia llegando al lugar paramédicos, así como oficiales de la Policía Municipal.

Los paramédicos al llegar inmediatamente checaron al hombre quien afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad, al lugar también acudieron elementos de las corporaciones policiacas quienes al revisar al hombre se encontraba en estado de ebriedad por lo que procedieron a detenerlo, siendo trasladado a las celdas de la Preventiva.

La camioneta fue retirada del lugar y llevada a la pensión, así mismo se pide a la población manejar con precaución y sobre todo no manejar en estado de ebriedad, ya que pueden provocar accidentes de gravedad lesionándose o lesionando a otras personas e inclusive pueden provocar pérdidas humanas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Preparan alumnos desfile revolucionario
Preparan alumnos desfile revolucionario

Preparan alumnos desfile revolucionario

SLP

Jesús Vázquez

Recordará Episcopado la Guerra Cristera
Recordará Episcopado la Guerra Cristera

Recordará Episcopado la Guerra Cristera

SLP

Redacción

Comercios, llenos por Buen Fin
Comercios, llenos por Buen Fin

Comercios, llenos por Buen Fin

SLP

Jesús Vázquez

Marchan personas contra política del Gobierno federal
Marchan personas contra política del Gobierno federal

Marchan personas contra política del Gobierno federal

SLP

Redacción