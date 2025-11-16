Ebrio conductor se impacta con camellón

Matehuala.- Ebrio conductor que manejaba su camioneta a exceso de velocidad perdió el control de su vehículo y termino subiéndose al camellón en la avenida Martha Vivanco.

Los hechos se suscitaron ayer por la noche cuando un hombre que manejaba a exceso de velocidad de manera temeraria y bajo los influjos del alcohol, terminó perdiendo el control del vehículo y subiéndose a un camellón, testigos del accidente pidieron apoyo a través de los números de emergencia llegando al lugar paramédicos, así como oficiales de la Policía Municipal.

Los paramédicos al llegar inmediatamente checaron al hombre quien afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad, al lugar también acudieron elementos de las corporaciones policiacas quienes al revisar al hombre se encontraba en estado de ebriedad por lo que procedieron a detenerlo, siendo trasladado a las celdas de la Preventiva.

La camioneta fue retirada del lugar y llevada a la pensión, así mismo se pide a la población manejar con precaución y sobre todo no manejar en estado de ebriedad, ya que pueden provocar accidentes de gravedad lesionándose o lesionando a otras personas e inclusive pueden provocar pérdidas humanas.

