Comercios, llenos por Buen Fin

Matehuala.- Se puso en marcha el programa Buen Fin que se ha venido realizando los últimos años a nivel nacional, dónde muchos artículos los bajan de sus precios normales y el centro de la ciudad luce abarrotado, sobre todo los centros comerciales de consumidores para adquirir diversos artículos para el hogar.

A pesar de que muchos negocios locales ofrecen ofertas, la mayoría de las personas han optado por ir a comprar en los grandes supermercados, donde van a ver diferentes artículos como motos, carros, televisores, celulares, refrigeradores, estufas, lavadoras entre otros artículos de electrónica que es lo que más se está vendiendo.

Desde el viernes y sábado el centro de la ciudad luce con muchas personas que acuden a comprar varios artículos, adelantándose muchos a la navidad y comprando los regalos que les darán a sus hijos, pues aseguran que esta es una buena oportunidad para agarrar ofertas, cabe hacer mención que algunos supermercados y tiendas departamentales tienen artículos a meses sin intereses y es por eso que muchos prefieren ir a estas tiendas.

Hay mucho tráfico, inclusive han tenido que cerrar algunas calles por algunos minutos para evitar el congestionamiento vial, así mismo hay empresas que están aprovechándose para dar tarjetas de crédito con grandes intereses dentro de los supermercados y tiendas departamentales, la gente las acepta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí