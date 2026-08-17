El ambulantaje, en la incertidumbre

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CIUDAD VALLES.- Espera líder de tianguistas del grupo Miguel Jiménez Ledesma que el Ayuntamiento les cite para hacer mesas de trabajo respecto al reacomodo que comenzaría a partir de este lunes, aunque este reordenamiento los mantiene en la incertidumbre.

Gregorio Olguín Monarca dijo ser representante interino de una de las agrupaciones de tianguistas y ambulantes más grandes del centro y refirió que todavía no conoce los pormenores del Ayuntamiento sobre el reordenamiento que presuntamente comienza este lunes 17 de agosto.

Negó saber si han contactado a otros líderes y dijo que por lo pronto no sabe cuáles serán las reglas para el nuevo orden, aceptando de paso que mucha gente que se encuentra en el ambulantaje se ha extendido al grado de obstaculizar el paso peatonal.