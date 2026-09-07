El fervor patrio inunda la ciudad
A la venta desde vestidos, sombreros, banderas y hasta rehiletes
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RIOVERDE.- En vísperas del Grito de Independencia inició la venta de diversos adornos y atuendos tricolores, desde banderas, rehiletes y hasta faldas tricolores para festejar esta fecha tan especial para los mexicanos.
Daniel Mejía, dio a conocer que de manera puntual cada mes de septiembre colocan sus puestos durante 15 días, donde ponen a la venta desde blusas, vestidos, trajes para niños, todos los atuendos para festeja el Grito de Independencia el 15 de septiembre.
Menciona que en muchas escuelas celebran la mañana mexicana y piden a los niños acudir a la escuela con atuendos tricolores.
Los vestidos varían de precio desde 120 hasta 280 pesos, las playeras 78 pesos. No pueden faltar los sombreros desde 60 y 150 pesos, según el diseño.
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Los productos se incrementaron de 15 a 20 pesos, sin embargo, la población continúa comprando los vestidos a bajo costo para celebrar el fervor patrio de las fiestas de Independencia.
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