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El fervor patrio inunda la ciudad

A la venta desde vestidos, sombreros, banderas y hasta rehiletes

Por Carmen Hernández

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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El fervor patrio inunda la ciudad
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      RIOVERDE.- En vísperas del Grito de Independencia inició la venta de diversos adornos y atuendos tricolores, desde banderas, rehiletes y hasta faldas tricolores para festejar esta fecha tan especial para los mexicanos. 

      Daniel Mejía, dio a conocer que de manera puntual cada mes de septiembre colocan sus puestos durante 15 días, donde ponen a la venta desde blusas, vestidos, trajes para niños, todos los atuendos para festeja el Grito de Independencia el 15 de septiembre. 

      Menciona que en muchas escuelas celebran la mañana mexicana y piden a los niños acudir a la escuela con atuendos tricolores. 

      Los vestidos varían de precio desde 120 hasta 280 pesos, las playeras 78 pesos.  No pueden faltar los sombreros desde 60 y 150 pesos, según el diseño.   

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      Los productos se incrementaron de 15 a 20 pesos, sin embargo, la población continúa comprando los vestidos a bajo costo para celebrar el fervor patrio de las fiestas de Independencia.

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