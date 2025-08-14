logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Elegirán reina de las fiestas patrias

Habrá votaciones cada domingo en la Plaza de Armas

Por Jesús Vázquez

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Elegirán reina de las fiestas patrias

Matehuala.- EL Club de la Plaza de Armas lleva a cabo la campaña de elección de la reina de las Fiestas Patrias con la participación de las señoras que cada domingo van a las noches de danzón, la elección se llevará a cabo en cuatro domingos, mientras tanto cada domingo habrá votaciones y el domingo 7 de septiembre se elegirá a la ganadora y a sus princesas.

Este evento es organizado con recursos que se obtienen de la venta de botellas con agua y otras cosas para tener fondos para comprar la corona y el cetro, además de otras actividades para ayudar a gente de escasos recursos, por lo que exhortan a la población a apoyar acudiendo los domingos a la Plaza de Armas.

El Club de la Plaza de Armas realiza esta elección con la finalidad de aumentar la sana convivencia entre la gente que acude a bailar. 

Las candidatas son Rosita, conocida como maniquí, Alicia Sandoval, Amelia Medrano, Rebeca Zapata, Yajaira Sinay, Rosa María Juárez, Martha Tristán, Alicia Reyes y Violeta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se invita a la gente a participar cada domingo de siete de la tarde a nueve de la noche serán las votaciones, para que cada persona elija a su favorita.

Las noches de danzón cada domingo tienen más adeptos, personas de diferentes edades, inclusive van muchos abuelitos, que aprovechan para convivir y bailar las diferentes melodías.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan trámites legales por personas desaparecidas
Realizan trámites legales por personas desaparecidas

Realizan trámites legales por personas desaparecidas

SLP

Miguel Barragán

Muere joven por males intestinales, refiere SS
Muere joven por males intestinales, refiere SS

Muere joven por males intestinales, refiere SS

SLP

Miguel Barragán

Descartan que haya sido un caso de cólera

Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados
Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados

Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados

SLP

Carmen Hernández

Niegan atención médica a menor en Centro de Salud
Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

SLP

Carmen Hernández

El pequeño fue valorado por elementos de PC, que lo trasladaron a hospital