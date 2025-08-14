Elegirán reina de las fiestas patrias

Matehuala.- EL Club de la Plaza de Armas lleva a cabo la campaña de elección de la reina de las Fiestas Patrias con la participación de las señoras que cada domingo van a las noches de danzón, la elección se llevará a cabo en cuatro domingos, mientras tanto cada domingo habrá votaciones y el domingo 7 de septiembre se elegirá a la ganadora y a sus princesas.

Este evento es organizado con recursos que se obtienen de la venta de botellas con agua y otras cosas para tener fondos para comprar la corona y el cetro, además de otras actividades para ayudar a gente de escasos recursos, por lo que exhortan a la población a apoyar acudiendo los domingos a la Plaza de Armas.

El Club de la Plaza de Armas realiza esta elección con la finalidad de aumentar la sana convivencia entre la gente que acude a bailar.

Las candidatas son Rosita, conocida como maniquí, Alicia Sandoval, Amelia Medrano, Rebeca Zapata, Yajaira Sinay, Rosa María Juárez, Martha Tristán, Alicia Reyes y Violeta.

Se invita a la gente a participar cada domingo de siete de la tarde a nueve de la noche serán las votaciones, para que cada persona elija a su favorita.

Las noches de danzón cada domingo tienen más adeptos, personas de diferentes edades, inclusive van muchos abuelitos, que aprovechan para convivir y bailar las diferentes melodías.