Conversatorio de Musica Universal el día de hoy

Vanessa Asenjo y Manuel Acosta impartirán el día de hoy el conversatorio sobre Música Universal a las 18:00 horas a un lado de la Biblioteca Pública Universitaria, la cual propone un recorrido por los orígenes, evolución y diversidad de esta manifestación artística que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos.

La música, entendida como el arte de combinar sonidos en una sucesión temporal, ha sido una expresión esencial en la vida social y cultural de todas las civilizaciones, desde sus primeras formas rituales hasta la complejidad de las composiciones contemporáneas.

En la tradición occidental, sus raíces se sitúan en la Grecia antigua, donde la música formaba parte de la educación, la vida pública y el teatro. En este periodo, predominaban los elementos rítmicos sobre los melódicos, con una clara preeminencia de la voz humana. Se desarrollaron instrumentos como la flauta de Pan y la cítara, así como un sistema de notación que permitió conservar y transmitir repertorios.

A partir del siglo XII, la música adquirió un carácter tonal con el desarrollo de la polifonía, incorporando varias voces de forma simultánea. Esta innovación amplió las posibilidades expresivas y técnicas, dando origen a formas musicales más complejas y a la consolidación de la misa como una de las estructuras más relevantes en la música sacra.

La música es parte de prácticas, tradiciones y lenguajes musicales que, aunque surgidos en contextos distintos, comparten su capacidad de comunicar y de formar parte de la vida cultural. Desde los himnos rituales de la antigüedad hasta las composiciones polifónicas y las corrientes modernas, la música se presenta como un patrimonio común que trasciende fronteras y que sigue evolucionando sin perder su función social y expresiva.