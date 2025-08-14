logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Conversatorio de Musica Universal el día de hoy

Por Estrella Govea

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Conversatorio de Musica Universal el día de hoy

Vanessa Asenjo y Manuel Acosta impartirán el día de hoy el conversatorio sobre Música Universal a las 18:00 horas a un lado de la Biblioteca Pública Universitaria, la cual propone un recorrido por los orígenes, evolución y diversidad de esta manifestación artística que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. 

La música, entendida como el arte de combinar sonidos en una sucesión temporal, ha sido una expresión esencial en la vida social y cultural de todas las civilizaciones, desde sus primeras formas rituales hasta la complejidad de las composiciones contemporáneas.

En la tradición occidental, sus raíces se sitúan en la Grecia antigua, donde la música formaba parte de la educación, la vida pública y el teatro. En este periodo, predominaban los elementos rítmicos sobre los melódicos, con una clara preeminencia de la voz humana. Se desarrollaron instrumentos como la flauta de Pan y la cítara, así como un sistema de notación que permitió conservar y transmitir repertorios. 

A partir del siglo XII, la música adquirió un carácter tonal con el desarrollo de la polifonía, incorporando varias voces de forma simultánea. Esta innovación amplió las posibilidades expresivas y técnicas, dando origen a formas musicales más complejas y a la consolidación de la misa como una de las estructuras más relevantes en la música sacra. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La música es parte de prácticas, tradiciones y lenguajes musicales que, aunque surgidos en contextos distintos, comparten su capacidad de comunicar y de formar parte de la vida cultural. Desde los himnos rituales de la antigüedad hasta las composiciones polifónicas y las corrientes modernas, la música se presenta como un patrimonio común que trasciende fronteras y que sigue evolucionando sin perder su función social y expresiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lazos mineros entre SLP, Charcas y Bolivia
Lazos mineros entre SLP, Charcas y Bolivia

Lazos mineros entre SLP, Charcas y Bolivia

SLP

Estrella Govea

STALLONE Y KISS, PREMIOS DEL CENTRO KENNEDY
STALLONE Y KISS, PREMIOS DEL CENTRO KENNEDY

STALLONE Y KISS, PREMIOS DEL CENTRO KENNEDY

SLP

EFE

Donald Trump anunció que les serán otorgados los reconocimientos de las Artes Escénicas de dicha institución

Conversatorio de Musica Universal el día de hoy
Conversatorio de Musica Universal el día de hoy

Conversatorio de Musica Universal el día de hoy

SLP

Estrella Govea

Exposición Incisiones Pertinaces
Exposición Incisiones Pertinaces

Exposición Incisiones Pertinaces

SLP

Estrella Govea