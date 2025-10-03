Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía

CIUDAD VALLES.- Un vallense resultó entre los ganadores de un premio nacional de fotografía, convocado por la Secretaría de Cultura de la Federación, retratando a los diablos de la comunidad de Las Conchas, Tanlajás.

Hace dos meses, salió la convocatoria para el Concurso Nacional de Fotografía “Fiestas Tradicionales de mi Pueblo”, organizado por Cultura de Gobierno Federal y se inscribieron un total de 232 personas, 155 hombres y 77 mujeres, quedando en tercer lugar César Iván Pérez Durán de 38 años de edad, quien se ha distinguido desde hace años como fotógrafo documental y quien es originario de Ciudad Valles.

En su trabajo, realizado en la Semana Santa pasada, Pérez Durán pidió permiso a los participantes del rito de los Diablos del poblado de Las Conchas, para captar con su cámara la representación del mismo demonio, liberado el viernes santo, cuando muere Jesús y que culmina el domingo de la resurrección.

El resultado fue un tercer lugar nacional y la posibilidad de exhibir su material en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apuntó que, contrario a la foto turística o recreativa, el ritual en Las Conchas lo escenifican de manera solemne los habitantes de ese poblado (ubicado a media hora de la cabecera de Tanlajás, en coche), quienes no exhiben a nadie esa escenificación, sino que forma parte de su cultura ancestral y en la que participan lugareños y originarios de Tanlajás que han emigrado a trabajar a Monterrey, Nuevo León y solamente vuelven para formar parte de esa ritualidad.