logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ REENCUENTRO!

Fotogalería

¡FELIZ REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía

Su trabajo fue retratando a los diablos de Las Conchas

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía

CIUDAD VALLES.- Un vallense resultó entre los ganadores de un premio nacional de fotografía, convocado por la Secretaría de Cultura de la Federación, retratando a los diablos de la comunidad de Las Conchas, Tanlajás.

Hace dos meses, salió la convocatoria para el Concurso Nacional de Fotografía “Fiestas Tradicionales de mi Pueblo”, organizado por Cultura de Gobierno Federal y se inscribieron un total de 232 personas, 155 hombres y 77 mujeres, quedando en tercer lugar César Iván Pérez Durán de 38 años de edad, quien se ha distinguido desde hace años como fotógrafo documental y quien es originario de Ciudad Valles.

En su trabajo, realizado en la Semana Santa pasada, Pérez Durán pidió permiso a los participantes del rito de los Diablos del poblado de Las Conchas, para captar con su cámara la representación del mismo demonio, liberado el viernes santo, cuando muere Jesús y que culmina el domingo de la resurrección.

El resultado fue un tercer lugar nacional y la posibilidad de exhibir su material en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apuntó que, contrario a la foto turística o recreativa, el ritual en Las Conchas lo escenifican de manera solemne los habitantes de ese poblado (ubicado a media hora de la cabecera de Tanlajás, en coche), quienes no exhiben a nadie esa escenificación, sino que forma parte de su cultura ancestral y en la que participan lugareños y originarios de Tanlajás que han emigrado a trabajar a Monterrey, Nuevo León y solamente vuelven para formar parte de esa ritualidad.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Uniforman a policías municipales
Uniforman a policías municipales

Uniforman a policías municipales

SLP

Jesús Vázquez

Concurso de fotografía por la paz en Conalep
Concurso de fotografía por la paz en Conalep

Concurso de fotografía por la paz en Conalep

SLP

Jesús Vázquez

Alumnos deben expresar con una fotografía como se vive la cultura de la paz

Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía
Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía

Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía

SLP

Redacción

Su trabajo fue retratando a los diablos de Las Conchas

Estafan con rifa pro Catedral
Estafan con rifa pro Catedral

Estafan con rifa pro Catedral

SLP

Jesús Vázquez

Dicen que los recursos que se obtengan serán para obras del recinto