Concurso de fotografía por la paz en Conalep

Matehuala.- El Conalep lleva a cabo un concurso de fotografía por la paz entre los estudiantes del plantel educativo, donde la finalidad es expresar con una fotografía cómo se vive la cultura de la paz, se está teniendo buena respuesta por parte de los estudiantes.

El concurso es parte del concurso nacional de fotografía “Miradas por la paz en tu escuela 2025”, donde los alumnos están compartiendo su talento, el tema principal son acciones por la paz, los premios son cámaras fotográficas semi profesionales y reconocimientos.

Además, las fotografías participarán en una exposición nacional, la recepción de fotos será hasta el 3 de octubre a las 11:59 PM, y el registro lo pueden hacer a través de la página http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/concursonacionaldefotografia/ y los resultados se darán a conocer el 6 de noviembre del presente año, el lema que tienen es “Que tu lente sea un reflejo de unión, respeto y esperanza”.

El objetivo principal es estimular la creatividad como una herramienta para reflexionar sobre las causas de la violencia y las alternativas para construir una sociedad más justa que promueva la resolución pacífica de conflictos, el dialogo y la cohesión social.

Otro de los objetivos de este tipo de concursos es crear conciencia en los jóvenes para reconocer la diversidad cultural y que existen diferentes formas de ser, pensar, vivir y sentir el mundo.

La fotografía deberá expresar de manera creativa argumentos e ideas con relación a acciones que actualmente realizan y que fueron expuestas en los foros de buenas prácticas en relación con el fomento de cultura de paz en sus planteles.