Estafan con rifa pro Catedral

Dicen que los recursos que se obtengan serán para obras del recinto

Por Jesús Vázquez

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Denuncia el presbítero Gustavo Tapia rector de la Catedral que hay una persona que está llevando a cabo una presunta rifa de una despensa, la cual al momento de ofrecer los boletos dicen que los fondos que se recauden son para la capilla del Santísimo, sin embargo, esto es falso pues la Catedral no está rifando ninguna despensa.

Informó que la Catedral no está llevando a cabo ningún tipo de rifa para despensas, pues la única actividad en puerta es la kermese a realizar el próximo 26 de octubre, por lo que pide a la población que no se deje engañar cuando les ofrezcan boletos diciéndoles que es para la construcción de la capilla del Santísimo de la Catedral. 

Comentó que las personas que están apoyando están autorizadas por la Catedral, traen una carta sellada y firmada por el rector, que acuden con personas que ya conocen y que cada año apoyan, agregó que además la Catedral cada año lleva a cabo la rifa de la camioneta, pero es gente autorizada por la iglesia.

Dijo que es lamentable que haya personas que abusen de la fe de las personas y digan que hacen rifas a favor de la Catedral, pero lo hacen para beneficio propio, por lo que pide si llegan a saber quién o quiénes están llevando a cabo estas actividades ilícitas, informen en la Catedral para evitar abusos, que solo están dañando a la comunidad católica.                                   

 PresPresbítero Gustavo Tapia, rector de Catedral..

