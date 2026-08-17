En paz y con poca participación cañeros eligen nuevo dirigente
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CIUDAD VALLES.- En paz y con poca participación hasta el mediodía se llevaban a cabo las elecciones del nuevo dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA).
Este domingo, desde las ocho de la mañana, de a pocos grupos o individualmente, los miembros de la Unión, antes conocida como CNC, acudieron a votar a la mesa de inscripción y a la urna donde se destinarían las boletas en las que aparecen Eduardo Martínez Morales con el color rojo y Antonio Juárez Torres con el color verde, ambos con actuales cargos en la misma central cañera.
La delegación de la Unión Nacional de Productores de Caña estuvo al pendiente del proceso y antes del ocaso se sabrá quién administrará a los cañeros en los próximos seis años.
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