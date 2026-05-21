logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregan equipo de protección a empleados

Por Jesús Vázquez

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Entregan equipo de protección a empleados

Matehuala.- El Ayuntamiento entregó equipo de protección al personal de la Dirección de Servicios Públicos Primarios, con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales de quienes diariamente trabajan en beneficio de la ciudadanía, recolectando la basura, entre otras actividades que llevan a cabo.

Se les entregaron trajes y botas de protección a los trabajadores, quienes desempeñan labores fundamentales para mantener en buenas condiciones los servicios públicos del municipio. 

En el caso de quienes se encargan de recolectar la basura todos los días, recibieron guantes especiales y botas para que puedan trabajar sin ningún riesgo, ya que podrían contraer alguna infección o cortarse al recoger las bolsas de basura.

Autoridades municipales señalaron que esta acción busca brindar mejores herramientas y mayor seguridad al personal, reconociendo el esfuerzo y compromiso que realizan cada día en favor de las familias matehualenses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe hacer mención que muchos ciudadanos ya habían manifestado que quienes trabajan en la recolección de basura requerían equipo de trabajo especial, pues cada día se arriesgan, ya sea laborando ante el intenso sol o lluvia. 

Incluso, en ocasiones se introducen entre corrientes de agua para recolectar la basura. 

Además, hay personas que arrojan bolsas muy contaminadas e incluso con vidrios, lo que puede provocar accidentes a los empleados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala
Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

SLP

Huasteca Hoy

El afectado solicitó ayuda a Protección Civil para remover el árbol que destruyó su vivienda.

Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada
Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

SLP

Huasteca Hoy

Un enjambre fue retirado frente al Hotel Misión para evitar riesgos a peatones en Ciudad Valles.

Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca
Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

SLP

Redacción

Protección Civil Estatal informó que no se registraron daños mayores tras las lluvias

Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles
Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Vecinos bloquearon accesos a las construcciones, pues denuncian que han provocado daños en bardas contiguas