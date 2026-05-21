Entregan equipo de protección a empleados

Matehuala.- El Ayuntamiento entregó equipo de protección al personal de la Dirección de Servicios Públicos Primarios, con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales de quienes diariamente trabajan en beneficio de la ciudadanía, recolectando la basura, entre otras actividades que llevan a cabo.

Se les entregaron trajes y botas de protección a los trabajadores, quienes desempeñan labores fundamentales para mantener en buenas condiciones los servicios públicos del municipio.

En el caso de quienes se encargan de recolectar la basura todos los días, recibieron guantes especiales y botas para que puedan trabajar sin ningún riesgo, ya que podrían contraer alguna infección o cortarse al recoger las bolsas de basura.

Autoridades municipales señalaron que esta acción busca brindar mejores herramientas y mayor seguridad al personal, reconociendo el esfuerzo y compromiso que realizan cada día en favor de las familias matehualenses.

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Cabe hacer mención que muchos ciudadanos ya habían manifestado que quienes trabajan en la recolección de basura requerían equipo de trabajo especial, pues cada día se arriesgan, ya sea laborando ante el intenso sol o lluvia.

Incluso, en ocasiones se introducen entre corrientes de agua para recolectar la basura.

Además, hay personas que arrojan bolsas muy contaminadas e incluso con vidrios, lo que puede provocar accidentes a los empleados.