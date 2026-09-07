Escritor y filósofo recibirá galardón honoris causa

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Matehuala.- El reconocido escritor y filósofo mexicano Gonzalo Celorio recientemente galardonado con el Premio Cervantes de Literatura, recibirá el galardón de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Matehuala.

El rector de la institución, Alfonso Nava Díaz, informó que esta distinción reconoce la destacada trayectoria de Celorio en el ámbito literario y académico, así como sus vínculos familiares con Matehuala, ciudad que ha sido mencionada en algunas de sus obras, dado que ha puesto en alto el nombre de la ciudad de las camelias se le hará el nombramiento de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Matehuala De acuerdo con el rector, la trayectoria del escritor ha contribuido también a colocar el nombre de Matehuala dentro del panorama literario nacional.

El reconocimiento será entregado el próximo 11 de septiembre, en la sede de la Academia Mexicana de la Lengua, en la Ciudad de México.

La distinción forma parte de las actividades conmemorativas por el treinta aniversario de fundación de la Universidad de Matehuala, institución que de esta manera reconoce la trayectoria y aportaciones de uno de los escritores mexicanos más destacados.

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Así mismo se tienen preparadas más actividades para celebrar este importante aniversario de la institución educativa que a lo largo de esto años ha tenido a miles de egresados de diferentes carreras.