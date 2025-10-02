logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Estalla huelga en el Monte Piedad

Por Redacción

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Estalla huelga en el Monte Piedad

CIUDAD VALLES.- Porque la empresa Nacional Monte de Piedad no respeta las reglas escalafonarias, estalló de nuevo la huelga a nivel nacional.

Desde la medianoche del martes y primer minuto del miércoles, la empresa de empeño cerró a instancias de su sindicato, puesto que la dirección nacional falta a su acuerdo de respetar los puestos escalafonariamente, es decir, que las plazas de mayor importancia se ganen a través de más años de experiencia, como se había venido haciendo.

Los nombramientos en jefaturas de personas recién ingresadas, provocó el paro, hasta que se llegue a un acuerdo, en concordancia con Amanda Flores Vite y Kenia Ayala, ambas, empleadas de esta cadena de raigambre oficial.

Ellas refirieron que los métodos para poder abonar o refrendar por el momento están detenidas, sin embargo, la empresa colocó unas hojas en las cortinas cerradas del Monte de Piedad para que los pignorantes puedan hacer sus operaciones a través de métodos en línea, pagos en tiendas de conveniencia o bancos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambas partes en conflicto aseguraron que las prendas se encuentran a salvo y bajo resguardo, mientras sucede el paro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca temporada de la municipal de beisbol
Arranca temporada de la municipal de beisbol

Arranca temporada de la municipal de beisbol

SLP

Jesús Vázquez

Padres de familia bloquean el CAM
Padres de familia bloquean el CAM

Padres de familia bloquean el CAM

SLP

Jesús Vázquez

Exigen maestros para educación de sus hijos

Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales
Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales

Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales

SLP

Jesús Vázquez

Párroco dice son culpa de feligreses los problemas

Policías atrapan a presunto ladrón
Policías atrapan a presunto ladrón

Policías atrapan a presunto ladrón

SLP

Redacción