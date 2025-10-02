Estalla huelga en el Monte Piedad

CIUDAD VALLES.- Porque la empresa Nacional Monte de Piedad no respeta las reglas escalafonarias, estalló de nuevo la huelga a nivel nacional.

Desde la medianoche del martes y primer minuto del miércoles, la empresa de empeño cerró a instancias de su sindicato, puesto que la dirección nacional falta a su acuerdo de respetar los puestos escalafonariamente, es decir, que las plazas de mayor importancia se ganen a través de más años de experiencia, como se había venido haciendo.

Los nombramientos en jefaturas de personas recién ingresadas, provocó el paro, hasta que se llegue a un acuerdo, en concordancia con Amanda Flores Vite y Kenia Ayala, ambas, empleadas de esta cadena de raigambre oficial.

Ellas refirieron que los métodos para poder abonar o refrendar por el momento están detenidas, sin embargo, la empresa colocó unas hojas en las cortinas cerradas del Monte de Piedad para que los pignorantes puedan hacer sus operaciones a través de métodos en línea, pagos en tiendas de conveniencia o bancos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambas partes en conflicto aseguraron que las prendas se encuentran a salvo y bajo resguardo, mientras sucede el paro.