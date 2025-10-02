Este jueves celebrarán el UBRTON 2025

RIOVERDE.- Hoy serán presentados los candidatos a rey y reina de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), evento que se llevará a cabo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

Karina Quintero titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, dio a conocer que se tienen programadas diversas actividades encaminadas a reunir recursos para la UBR, ya que el objetivo es poder rebasar la meta de lo obtenido el año pasado.

Mencionó que se tiene todo listo el Programa Alas con Rumbo UBR-TÓN 2025, que se efectuará este jueves 2 de octubre con el desfile de candidatos a rey y reina UBR-TÓN.

La salida de los participantes será desde la Unidad Básica de Rehabilitación, para dirigirse al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y llegar a este lugar a las 05:00 de la tarde.

Por lo que se está invitando a la ciudadanía para que acuda y participe en el desfile y apoye a su candidato.