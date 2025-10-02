logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Este jueves celebrarán el UBRTON 2025

Durante el evento se elegirá a rey y reina

Por Carmen Hernández

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Este jueves celebrarán el UBRTON 2025

RIOVERDE.- Hoy serán presentados los candidatos a rey y reina de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), evento que se llevará a cabo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura  (IMAC). 

Karina Quintero titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, dio a conocer que se tienen programadas diversas actividades encaminadas a reunir recursos para la UBR, ya que el objetivo es poder rebasar la meta de lo obtenido el año pasado.

Mencionó que se tiene todo listo el Programa Alas con Rumbo UBR-TÓN 2025, que se efectuará este jueves 2 de octubre con el desfile de candidatos a rey y reina UBR-TÓN. 

La salida de los participantes será desde la Unidad Básica de Rehabilitación, para dirigirse al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y llegar a este lugar a las 05:00 de la tarde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que se está invitando a la ciudadanía para que acuda y participe en el desfile y apoye a su candidato.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca temporada de la municipal de beisbol
Arranca temporada de la municipal de beisbol

Arranca temporada de la municipal de beisbol

SLP

Jesús Vázquez

Padres de familia bloquean el CAM
Padres de familia bloquean el CAM

Padres de familia bloquean el CAM

SLP

Jesús Vázquez

Exigen maestros para educación de sus hijos

Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales
Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales

Se deslinda iglesia de conflictos en las fiestas patronales

SLP

Jesús Vázquez

Párroco dice son culpa de feligreses los problemas

Policías atrapan a presunto ladrón
Policías atrapan a presunto ladrón

Policías atrapan a presunto ladrón

SLP

Redacción