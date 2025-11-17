Este lunes suspenden recolección de basura

Matehuala.- Este lunes no habrá servicio de recolección de basura debido al puente laboral por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que se pide a la población no sacar la basura este día en los lugares que le toca pasar el camión.

Es un día oficial de descanso que se recorrió debido al 20 de noviembre que se celebra el 115 aniversario de la Revolución Mexicana y así como a los trabajadores de distintas empresas se les da el día oficial para descansar, también quienes se dedican a la recolección de basura tendrán descanso.

Quienes trabajan en la recolección de basura descansarán este lunes, y el martes regresarán a trabajar en sus horarios normales y en las calles que les corresponde pasar este día, además de que estarán apoyando durante el desfile de la Revolución Mexicana para recoger la basura que se deja en las calles

En el municipio uno de los problemas es la cultura del cuidado del medio ambiente y de la recolección de basura, ya que muchos ciudadanos a pesar de que no es día de que pase el camión recolector por su casa la sacan, o la dejan en las esquinas provocando fétidos olores, así como que los perros en situación de calle rompan las bolsas de basura y hagan un tiradero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí