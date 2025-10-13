Azulejos cayeron ante Marineros

TORONTO.- Cal Raleigh bateó un jonrón, Jorge Polanco impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la sexta entrada y los Marineros de Seattle vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto la noche del domingo al regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

George Springer conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Bryce Miller, quien luego escapó de un aprieto con dos corredores en base en una primera entrada de 27 lanzamientos.

Anthony Santander pegó un sencillo en la segunda entrada para el único otro hit de Toronto, y los lanzadores de Seattle retiraron a 23 de los últimos 24 bateadores de los Azulejos. Miller, Gabe Speier, Matt Brash y Andrés Muñoz se combinaron para realizar solo 100 lanzamientos menos de 48 horas después de que los Marineros necesitaran 209 lanzamientos para superar a Detroit en 15 entradas.

Raleigh, quien lideró las grandes ligas con 60 jonrones, empató la pizarra en la sexta con su noveno cuadrangular en 14 juegos en el Rogers Centre. Kevin Gausman había mantenido a los bateadores en 0 de 16 con splitters en la postemporada antes del jonrón de Raleigh.

Polanco conectó un sencillo que dio la ventaja más tarde en la entrada y añadió un sencillo productor de carrera en la octava.

“Somos un equipo duro, ya sabes, del uno al nueve”, dijo Raleigh. “Los lanzadores salieron hoy, realmente, realmente nos impresionaron. Lo hicieron increíble. Especialmente con poco descanso y la cantidad de lanzamientos que hicieron el otro día”.

El campeón del Oeste de la Liga Americana, Seattle, viajó al ganador del Este de la Liga Americana, Toronto, el sábado después de una victoria en casa 3-2 sobre los Tigres para ganar la Serie Divisional en el juego de eliminación más largo en la historia de las Grandes Ligas.

Seattle, el único equipo de la MLB que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, mantuvo a Toronto en dos imparables después de que los Azulejos lograran 50 hits y 34 carreras en su serie divisional de cuatro juegos contra los Yankees de Nueva York.

Miller, el ganador, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en seis entradas, realizando 72 lanzamientos. Los tres relevistas tuvieron entradas de 1-2-3, con el mexicano Muñoz logrando el salvamento.

Vladimir Guerrero Jr. de Toronto se fue de 9-17 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas contra los Yankees, pero terminó 0 de 4 el domingo con tres roletazos.

“Esta va a ser una serie muy disputada, hombre”, dijo el manager de Toronto, John Schneider. “Estos muchachos estarán listos para ello”. El jonrón número 21 de Springer en la postemporada rompió un empate con Derek Jeter de los Yankees, colocándolo en el quinto lugar en solitario en la lista de carreras.

El jonrón de Raleigh fue su cuarto en 15 turnos al bate contra Gausman, quien cargó con la derrota.