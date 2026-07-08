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Evitan secuestro exprés de menor

Por Jesús Vázquez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Evitan secuestro exprés de menor
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      MATEHUALA.- Personal de la Policía Municipal desactivó una llamada de extorsión telefónica y localizó a la víctima, un menor de 14 años de edad, quien permanecía aislado de toda comunicación con sus familiares y oculto bajo un puente de desagüe en la zona poniente de la ciudad.

      De acuerdo al informe policial, se recibió una llamada de auxilio al sistema de emergencias 911, solicitando la intervención de las corporaciones para localizar a un menor de 14 años de edad que al parecer recibió una llamada telefónica y salió del domicilio sin decir nada.

      Personal operativo de la policía municipal implementó un dispositivo de búsqueda y a través del rastreo vía GPS, del celular fue posible localizar al menor oculto bajo un puente de desagüe al poniente de la colonia Florida dos. El menor estaba en crisis nerviosa ya que era intimidado y amenazado vía telefónica con hacerle daño a su familia si no proporcionaba el número telefónico de sus familiares. Gracias a la rápida intervención de la Policía Municipal se logró ubicar al menor y neutralizar la extorsión del número telefónico.

      La Policía Municipal solicitó a la ciudadanía matehualense de tener cuidado y no caer en este tipo de llamadas ya que en su mayoría son realizadas desde el interior de los penales de distintos estados de la República mexicana.

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