Falla el tomógrafo de Hospital General

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CIUDAD VALLES.- Después de menos de cinco años de haberlo estrenado, el tomógrafo del Hospital General de Valles no se encuentra funcionando, de acuerdo con pacientes de este lugar.

Un usuario del Hospital General tendrá que ir a realizarse una tomografía al aparato que se encuentra en el Hospital de Soledad, dado que el que se encuentra en Valles no funciona.

El problema para el paciente es que ha gastado mucho dinero en medicamentos, luego de una lesión craneal que sufrió hace tiempo y el envío a otro municipio genera muchos gastos.

En el último trimestre de 2021 el Gobierno del estado instaló un tomógrafo en el nosocomio del sur de Ciudad Valles, pero una falla interna ha impedido usarlo y darle el servicio a la que no tienen derechohabiencia.

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