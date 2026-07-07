Falla recolección de basura en varias colonias

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CIUDAD VALLES.- Otra vez, varias colonias se quedaron sin el servicio de recolección de basura.

La mañana de este lunes, de nueva cuenta parte de la colonia Obrera, así como la colonia Altavista y el fraccionamiento del mismo nombre amanecieron con montones de basura, luego de que desde hace un mes ha habido problemas con las rutas de camiones que deben recoger los desechos en estas colonias han fallado.

Hace unos días, el alcalde David Medina Salazar dio a conocer que se tenían 10 camiones de un total de 17 disponibles para recorrer la ciudad y, aunque Daniel Berrones Pérez, director de Servicios Municipales puso en tela de juicio su cargo si no cumplía, las dilaciones en el servicio continúan y no hay para cuándo puedan mejorar las condiciones.