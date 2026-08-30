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Fallan parquímetros y "arañan" unidades

Por Jesús Vázquez

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Fallan parquímetros y "arañan" unidades
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      MATEHUALA.- Los parquímetros están fallando ya que al momento de echarles las monedas no las están aceptando, hay varias con esta problemática en la zona centro, por lo que los ciudadanos piden que se les de mantenimiento, pues en lo que buscan una máquina que funcione los empleados de dicha empresa les ponen el inmovilizador a las personas que dejan su vehículo estacionado.

      Jaime Moreno dio a conocer que la empresa, así como aplica sanciones deberían darle mantenimiento constante a sus maquinitas, pues hay varias que no funcionan bien en calles de la zona centro de la ciudad, que rechazan las monedas que le insertan, luego se tardan las personas buscando una máquina que funcione y en lo que llegan a poner el recibo de pagado el parquímetro, ya están los trabajadores de la empresa poniendo sus inmovilizadores a los unidades motrices.

      Otro usuario, Francisco Javier Martínez refiere que tal parece que esto sea un plan con maña de la empresa de parquímetros para multar a la ciudadanía, pues antes muchas personas no pagaban parquímetros y eran constantes las multas que aplicaban, sin embargo, ahora los matehualenses ya se acostumbraron a ir apagar parquímetros cuando se estacionan y son pocos a los que multan por no pagar, por lo que no les dan mantenimiento a las maquinas con la finalidad de multar a las personas en lo que buscan una máquina que si funcione.

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