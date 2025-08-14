Fallece exalcalde Raúl Coronado

CATORCE.- La tarde de miércoles se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Raúl Coronado Rodríguez quien fue presidente municipal de Catorce en la administración municipal de 1992 a 1994. Además de que era el director de la Pagina informativa Ogarrio.com una de las primeras páginas web de Matehuala.

Raúl Coronado Rodríguez fue candidato abanderado por el PRI, era una persona muy conocida y querida por la gente del municipio, siendo alcalde ayudaba y siempre atento platicaba con la gente, era una persona muy sociable y gracias a que desde antes de ser presidente apoyaba para mejorar su comunidad, llegó a ser alcalde.

Junto con uno de sus hijos ingresó al periodismo haciendo la página de Ogarrio.com siendo de las primeras páginas web de Matehuala, la cual tiene actualmente 18 años, ocupaba el cargo de director de esta página, la cual tiene más de doscientos mil seguidores.

El miércoles por la tarde se dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento, una noticia que causó pesar ya que muy conocido, su cuerpo está siendo velado en Jardines de la Luz, y la misa será este jueves en la capilla de Jardines de la Luz y posteriormente su sepelio en el mismo lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Descanse en Paz Raúl Coronado Rodríguez