Fallece exfuncionario municipal en la zona centro de Ciudad Valles

Un hombre de la tercera edad falleció la mañana de este martes tras desvanecerse en un pasillo de un área comercial ubicada sobre la avenida Hidalgo, en la zona centro de Ciudad Valles.

La persona fue identificada como Rigoberto Ramiro Galero, exfuncionario municipal durante la administración de Rómulo Garza y hermano del exdiputado y ganadero José Luis Ramiro Galero.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se dirigía a un consultorio dental cuando, de manera repentina, cayó al suelo, lo que motivó que comerciantes y transeúntes solicitaran el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al tratarse de un fallecimiento ocurrido en la vía pública, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Tras descartar indicios de violencia, se determinó que la causa probable del deceso fue un paro cardíaco, por lo que el cuerpo fue entregado a sus familiares para los trámites funerarios.