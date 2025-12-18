Festival navideño en la Reforma

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Paisanos echarán la casa por la ventana para celebrar el Festival Navideño en la comunidad de la Reforma, a celebrarse hoy en la plaza principal.

Paisanos y ciudadanos, con gran entusiasmo organizaron cada detalle para que la fiesta sea todo un éxito.

El punto de reunión es hoy a las 4 de la tarde en la plaza, se estarán regalando tamales, palomitas, bolsas de dulces y refrescos. Así mismo no podrá faltar el tradicional baile, donde se estará premiando al mejor bailador.

Los paisanos realizan la fiesta navideña desde hace 10 años y la finalidad es que las familias pasen un rato feliz, rompiendo la piñata y recibiendo diversos regalitos.

