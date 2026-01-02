Funcionario de Lagunillas fue emboscado; recibió 16 disparos

RAYÓN.- Muere ex secretario del Ayuntamiento de Lagunillas luego de que fue emboscado cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad del Pajarito.

El ahora fallecido de nombre Román, era originario de dicha comunidad y en el trienio pasado fungió como secretario del Ayuntamiento de Lagunillas, actualmente continuaba laborando en el área de Cultura, aunque también era docente y pertenecía a la zona 049 del sector educativo.

El martes alrededor de las 10 de la noche se dirigía a bordo de su camioneta con dirección a su casa en la comunidad del Pajarito.

Sin embargo, fue interceptado por varios sujetos armados, quienes le dispararon en 16 ocasiones, con un arma calibre 9 milímetros, lo que resultó fatal.

La víctima tuvo una muerte instantánea, mientras que los presuntos responsables huyeron del lugar entre veredas cercanas a la comunidad, hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.