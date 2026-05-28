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Funcionarios municipales reciben foro del INEGI

Por Jesús Vázquez

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Funcionarios municipales reciben foro del INEGI
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      Matehuala.- El INEGI llevó a cabo una capacitación especial para funcionarios públicos con la finalidad de tratar temas muy importantes, como las estadísticas y las cifras que tienen del número de habitantes que hay en la ciudad.

      Durante esta jornada se abordaron temas relacionados con herramientas digitales, información estadística y geográfica, así como censos municipales y agropecuarios, que permiten fortalecer la toma de decisiones y desarrollar proyectos más precisos para el municipio. 

      La plática tuvo buena respuesta por parte de los funcionarios, quienes estuvieron muy atentos a toda la información que se les proporcionó.

      Estas capacitaciones y estrategias permiten brindar mejores resultados a la ciudadanía, fortaleciendo el trabajo coordinado y el desarrollo de Matehuala, por lo que se espera que se lleven a cabo más actividades de este tipo que ayuden a desarrollar proyectos en beneficio de la población.

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      También se habló de algunas problemáticas sociales que le ha tocado observar al personal del INEGI durante los censos que se han realizado, y de esta manera los funcionarios, a través de esta información, pueden desarrollar proyectos para beneficiar a la población en general. 

      Con estas pláticas se busca mejorar los procesos de planeación. 

      El conferencista fue Pedro Maldonado.

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