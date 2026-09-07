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Habitantes de Picholco bloquean carretera

Alcaldesa llega a un acuerdo e indemnizará a deudos de fallecido

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Habitantes de Picholco bloquean carretera
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      MATLAPA.- En el ejido Picholco, luego de un par de horas de tensión, los manifestantes de este poblado y la alcaldesa firmaron una minuta para que se indemnice a la familia de Fermín Isabel Antonio y que intervenga la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en el proceso judicial que piden contra los policías que habrían cometido abusos contra el finado. 

      El convulsionado municipio tuvo un acuerdo y firmas en un acta al final de la jornada, luego de que los habitantes de Picholco retuvieron a cuatro policías (tres hombres y a una mujer), así como a un negociador, movidos por el coraje que provocó la muerte de Fermín Isabel, quién después de un accidente, fue detenido por agentes municipales y estatales y después llevado al Hospital de Santa Catarina, donde murió a causa de lesiones de diversa índole. 

      La retención de los agentes fue temprano en la tarde y la exigencia de los de la comunidad era que la presidenta María de Jesús Rivera Rosales acudiera a establecer acuerdos y, tras no presentarse antes del anochecer, los de Picholco bloquearon la carretera antes de las siete de la noche, a la altura de Jalpilla. 

      La alcaldesa llegó después de las ocho de la noche y para las nueve y media habían llegado al concilio de liberar a los policías, siempre y cuando se les separe de su cargo para que se les procese y que se indemnice a la familia de Fermín, puesto que él era el único sostén de sus parientes directos. 

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      La carretera quedó liberada en cuanto se estamparon las firmas en la minuta.

       y los de Picholco vigilarán que se cumplan tales acuerdos.

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