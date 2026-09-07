Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía

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Ciudad Fernández.- En la presidencia municipal hacen mal uso de las cámaras de videovigilancia, ya que hacen memes con las imágenes que son captadas de ciudadanos o hasta funcionarios que llegan para realizar algún trámite.

En el Ayuntamiento se instaló un módulo de monitoreo, sistema de vigilancia para captar todos los sucesos del día y tener evidencia de algún hecho a sancionarse.

La inversión fue de 10 millones de pesos en la administración que encabezó Marco Antonio González Jasso, se contempló un módulo de inteligencia y un sistema inicial de 50 cámaras. Sin embargo, personal que la administra se ha dado a la tarea de hacer mal uso del sistema, para hacer tik tok y así como diversos memes.

Los videos siguen circulando, así mismo las cámaras de la presidencia y de algunas colonias son monitoreadas en la oficina del presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández, cuyo secretario particular es Carlos Castro.

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